Ministerstvo zvažuje stabilizační příspěvky pro vojáky i zvýšení věku vojáků v zálohách

Ministerstvo obrany zvažuje stabilizační příspěvky pro vojáky, aby neodcházeli z armády. Řekla to ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na prezentačním dnu Army Day. Počet vojáků v armádě se loni i přes intenzivní nábory zvýšil o zhruba 350. To je třikrát méně, než by armáda potřebovala. Ministerstvo podle šéfky resortu proto řeší, jak motivovat vojáky, aby neodcházeli do civilu v případě, kdy mají rodinu na opačném konci republiky. S nedostatkem vojáků se potýkají zejména dělostřelci ve Strakonicích nebo 4. brigáda rychlého nasazení v Žatci. Ministerstvo proto už v předchozích měsících zavedlo náborové příspěvky, nebo stipendia pro středoškoláky. Černochová na akci také uvedla, že Věk vojáků v zálohách by se mohl zvýšit na 65 let. Vojáci dnes odchází do výslužby v šedesáti letech. Některé členské státy NATO mají hranici podle ministryně pro odchod do vojenského důchodu vyšší.