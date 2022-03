Události na Ukrajině výrazně zvedly mezi Čechy zájem o službu v aktivních zálohách

Válka na Ukrajině zvedla v Česku zájem o vstup do aktivních záloh. Armáda od začátku konfliktu registruje desetkrát více nových zájemců. Od půlky února požádalo o vstup do aktivní zálohy téměř 2300 lidí. Armáda proto navyšuje kapacity v rekrutačních střediscích.

Takzvaní záložníci doplňují ozbrojené síly v případě ohrožení státu, válečného stavu nebo v krizích jako jsou povodně nebo pandemie koronaviru. Vstoupit do aktivních záloh může každý český občan, kterému již bylo 18 let, absolvoval střední školu a má minimálně výuční list. Musí také projít zdravotní prohlídkou, ta se liší podle jednotky, do které chce uchazeč nastoupit.

V současné době jsou jednotky aktivních záloh téměř u všech armádních útvarů. To znamená jak při krajských vojenských velitelstvích, tak u útvarů pozemních, vzdušných, speciálních a také kybernetických sil.

K začátku března sloužilo v aktivní záloze 3640 vojáků, z toho 377 žen. Pro letošní rok armáda plánovala jejich počet navýšit o 1200 nových záložníků. Současný zájem tak její očekávání několikanásobně předčil.

„Jestliže nám dříve volaly desítky zájemců o službu v aktivní záloze za týden, tak v současné době jsou to stovky. Je to obrovský nápor, se kterým se musíme vypořádat a chceme se s ním vypořádat,“ řekl Českému rozhlasu poradce náčelníka generálního štábu Ludvík Cimburek.

V pohybu to byla jízda

Armáda už proto navýšila kapacity lidí v rekrutačních střediscích a také přidala další termíny kurzů základní přípravy. Cimburek si ale netroufne odhadnout, jestli by do záloh vstoupili všichni, kteří o to projevili za poslední měsíc zájem.

„Jedna věc je vyplnit dotazník na webu a další věc je opravdu přijít na schůzku, podat si žádost, projít zdravotní prohlídkou a nakonec absolvovat kurz základní přípravy," poznamenal Cimburek.

Čtyřtýdenní kurz základní přípravy se odehrává u Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově na Moravě a záložníci se na něm naučí základní vojenské dovednosti - střílet nebo přežít na bojišti.

„Staticky dobrý, ale v pohybu to byla jízda, jeden z nejlepších a nejpodstatnějších výcviků," zhodnotil jeden z vojáků v aktivní záloze kurz základní přípravy pro nováčky, který před několika dny skončil.

Kurz před časem doporučila i jedna z jeho účastnic v rozhovoru na webu české armády. „Kurz určitě doporučuju, osobně bych znovu zavedla povinnou vojenskou službu jak pro muže, tak ženy. V Izraeli to funguje. Jednak to prospěje jednotlivci, ale především společnosti,“ uvedla.