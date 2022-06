Ministr Lipavský hovořil s ukrajinským protějškem, mimo jiné o sankcích proti Rusku

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve čtvrtek telefonicky hovořil se svým ukrajinským protějškem Dmytrem Kulebou. Mluvili mimo jiné o sedmém balíku sankcí Evropské unie proti Rusku nebo o možnostech posílení bilaterální spolupráce. Kuleba to uvedl na twitteru. Lipavský na téže sociální síti uvedl, že Kulebu pozval na srpnové zasedání ministrů zahraničí zemí EU a na Fórum pro Ukrajinu v České republice. Šéfové evropských diplomacií by se v Praze měli sejít 30. a 31. srpna. Lipavský svému protějšku potvrdil, že Česko podporuje suverenitu a územní celistvost Ukrajiny a také její evropské aspirace. "Jsem vděčný za to, že integrace Ukrajiny do Evropské unie je jednou z priorit nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU," poznamenal Kuleba.

EU na začátku června schválila šestý balík sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu, jehož součástí je zákaz dovozu většiny ruské ropy od přelomu roku. Z embarga bude dočasně vyřazena přeprava ropy ropovodem Družba zásobujícím Česko, Slovensko a Maďarsko. Česko bude na rozdíl od ostatních zemí moci také až do prosince příštího roku dovážet produkty z ruské ropy z rafinerií v jiných zemích EU. Evropský blok zároveň vyloučil z mezinárodního platebního systému SWIFT tři ruské banky, včetně největší Sberbank. Třem ruským televizím šířícím válečnou propagandu Kremlu zakázal vysílat v EU. Ke schválení dalšího, sedmého balíku sankcí, vyzval na začátku června také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videoprojevu k účastníkům konference Globsec v Bratislavě.