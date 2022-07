Ministr zahraničí Lipavský je v Kyjevě, bude jednat s vrcholnými ukrajinskými představiteli

Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) dnes přijel do Kyjeva, kde bude jednat s ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou i prezidentem Volodymyrem Zelenským. Lipavskéh o doprovází šéf rakouské diplomacie Alexander Schallenberg. Dvojice středoevropských ministrů chce návštěvou ukázat podporu Ukrajiny v její obraně před ruskou agresí. "Rusko se snaží zničit suverenitu a územní celistvost Ukrajiny," řekl Lipavský novinářům při cestě vlakem do Kyjeva. Ukrajinským činitelům hodlá v této souvislosti potvrdit pokračující politickou, humanitární a vojenskou podporu ze strany České republiky. Ukrajině, která v červnu získala status kandidáta členství v Evropské unii, chce Česko pomoci v jejím integračním procesu, řekl Lipavský. Tématem jednání podle něj bude i poválečná obnova Ukrajiny, která je jednou z priorit nynějšího českého předsednictví v EU. Lipavský dále uvedl, že nejede na Ukrajinu s nabídkou konkrétní nové pomoci, neboť ČR podle něj pomáhá dlouhodobě. Odmítl také, že by Česko nemuselo být s ohledem na tenčící se armádní zásoby schopno do budoucna zachovat současnou úroveň vojenské podpory.