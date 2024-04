Ministrem pro vědu bude bývalý rektor Tuleja

Na kandidátovi na ministra pro vědu a výzkum je TOP 09 domluvena s prezidentem Petrem Pavlem. Do úřadu by měl Pavla Tuleju, kterého dnes podpořilo vedení strany, jmenovat v pondělí 6. května. Uvedla to předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Tuleja by se chtěl věnovat mladým ve vědě, excelenci, spolupráci Národního akreditačního úřadu s vládou a financování mladých vědců.

Novinářům Tuleja řekl, že vizí ministra by mělo být udělat z Česka lídra EU ve vědě a inovacích. Vzhledem k mandátu vlády, který skončí zhruba za rok a půl, plánuje nejen dokončit práci Heleny Langšádlové, která oznámila svou rezignaci minulý týden, ale přiblížit agendu veřejnosti.

Kandidát na ministra má podle Pekarové Adamové bohaté zkušenosti z akademické sféry a manažerské zkušenosti. Zdůraznila i jeho ekonomickou erudici, která bude "obrovskou posilou" pro TOP 09 i kabinet.