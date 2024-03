Ministři středoevropských států podporují vstup zemí západního Balkánu do EU

Ministři zahraničí středoevropských zemí se při dnešním jednání v Lublani shodli na podpoře rozšíření Evropské unie o státy západního Balkánu. Uvedli to na tiskové konferenci po jednání. Ocenili také, že summit EU minulý týden rozhodl o zahájení přístupových rozhovorů s Bosnou a Hercegovinou.

Posun a zrychlení procesu rozšíření EU bude podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa jednou ze zásadních priorit maďarského předsednictví v Radě EU ve druhé polovině letošního roku. Středoevropské země mají významnou zodpovědnost, protože nejsou pouze státy, které vstup zemí západního Balkánu do EU podporují otevřeně, ale také skutečně, míní.

Pokud by v celé EU byla skutečná podpora rozšíření EU, nemohlo by se stát, že pět balkánských států čeká na vstup v součtu 74 let, v průměru tedy 14 let a 10 měsíců, řekl šéf maďarské diplomacie. Rozšíření by podle Szijjártóa bloku dodalo určitou svěžest. Také podle českého ministra Jana Lipavského je důležité, aby středoevropské země na věci participovaly a kandidátským zemím se vstupem do EU pomohly. Kromě balkánských států zmínil také Ukrajinu a Moldavsko.