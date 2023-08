Ministryně obrany: Vyjednávání o nákupu amerických letounů F-35 se blíží ke konci

Česko dokončuje vyjednávání o nákupu amerických letounů F-35. V řádech týdnů by měl být výsledek představen vládě a předsedům parlamentních stran. V projevu k zákonodárcům, vojákům a dalším hostům na základně vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou na Třebíčsku to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). "Jsme v nějakém finále. Někdy v řádech týdnů bychom to měli představovat vládě a předsedům politických stran v Parlamentu," uvedla ministryně. Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů páté generace české armádě v červnu. Maximální možnou částkou pro případný desetiletý kontrakt je 5,62 miliardy dolarů (asi 124 miliard korun). Ministerstvo obrany s USA jedná o pořízení 24 těchto stíhaček. Zahájit jednání s americkou vládou o případném nákupu strojů doporučila armádní analýza, podle které požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 mohou splnit pouze stroje páté generace, které by vystřídaly nyní využívané švédské gripeny. Jejich jediným dostupným zástupcem je v současnosti právě F-35 amerického výrobce Lockheed Martin, který by společně se společnostmi Boeing a Raytheon byl hlavními signatáři potenciálního kontraktu.

Ministryně v projeviu na zákledně také naznačila, že bitevníky Mi-24 sovětské provenience, které armáda nahradí americkými vrtulníky, mohou najít uplatnění na Ukrajině, kam bude nadále směřovat pomoc. Bezpečnost a obranyschopnost ČR nemůže být podle ministryně do budoucna materiálně závislá na rizikových zdrojích z Východu. Základna nyní dostala ze Spojených států první víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom. V součtu tak už má čtyři nové americké vrtulníky, jimiž česká armáda nahradí ruskou techniku. Celkem Česko pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper, vyrábí je firma Bell. Ve výzbroji nahradí ruské Mi-24V/35. Kromě 12 nových vrtulníků armáda z USA získá zdarma i osm modernizovaných strojů jako ocenění za pomoc Ukrajině.