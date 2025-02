Mladíkovi, který útočil v H. Králové hrozí až deset let vězení

Policie obvinila šestnáctiletého chlapce z vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Ženy podle policie zabil ve čtvrtek ráno nožem. Pro obviněného nyní vyšetřovatelé zažádají o vazbu. Jako mladistvému mu v případě odsouzení hrozí maximálně deset let vězení. Zavražděným bylo 19 a 38 let. Motiv útočníkova jednání není podle kriminalistů zřejmý. "Informace, které máme v tuto chvíli k dispozici, nasvědčují však tomu, že výběr obětí byl náhodný a že se jedná o skutek jedince," uvedla mluvčí. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o teroristický útok.

Mladík podle současné vyšetřovací verze zaútočil v obchodu řetězce Action v hradecké obchodní zóně v ulici Akademika Bedrny po 8:30. Jednu ženu napadl přímo v prodejně, druhou pak v zázemí. Policista, který se do objektu dostal už minutu po útoku začal ženám poskytovat první pomoc. Jemu ani zdravotníkům se po 40 minutách nepodařilo ženy oživit a obě podlehly vícečetným bodným zraněním. Mladík po útoku utekl přes most přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. Nůž s dvaceticentimetrovou čepelí policie nalezla na chodníku u obchodu. Na místo tragického útoku vyslala desítky policistů a interventy pro psychologickou pomoc, okolí prodejny uzavřela. Případem se zabývá i Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK).