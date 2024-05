Srdce zvonu Augustin bylo spoutané řetězem 40 let. Bílá věž v Hradci Králové nabízí skleněný model věže ve věži

Průvodkyně Lucie Nováková | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

"Základní kámen byl položen sice již v roce 1509, ale z finančních důvodů musela být stavba na dlouhá desetiletí pozastavena. Bílá věž byla vystavěná jako městská zvonice a jako věž strážní, proto sem byl zavěšen zvon, kdy se měl rozeznít v případě blížícího se nebezpečí. Zároveň také svolával setkání městské rady nebo zahajoval a ukončoval městské trhy. Bílá věž je se svou výškou 72 metrů nejvyšší budovou na území Starého města. Věži se dnes říká Bílá, ale původně se jí říkalo Nová, protože byla novou moderní stavbou na území Starého města. Bílá se jí začalo říkat díky použitému materiálu na její obložení, a to byl bílý pískovec, který se sem dovážel z lomu nedaleko Hořic v Podkrkonoší."

Chrám sv. Ducha a Bílá věž | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Na věži visí třetí největší zvon v Česku. Kdy sem byl zavěšen? Vím, že to bylo nějaké složité, zvon byl hotový a věž ještě nestála.

Přes 500 let starý zvon Augustin | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

"Přesně tak. Za něj vděčíme tehdejšímu hradeckému zvonaři Ondřeji Žáčkovi. Na přelomu 15. a 16. století došlo v sousední katedrále Svatého ducha k několika požárům. Při jednom z nich byly zničeny i zvony. Následně byly ulity nové a společně s nimi byl ulit i zvon Augustin, psal se rok 1509, ale v té době byl položený pouze základní kámen Bílé věže. Zvon tedy několik desetiletí visel na provizorní zvonici za katedrálou, a sem do věže byl zavěšen až během její samotné stavby, a to v roce 1581."

Funguje celých těch 500 let?

"Zvon jako takový samozřejmě funguje, nicméně mu už několikrát puklo srdce a také se na několik desetiletí odmlčel. Konkrétně od roku 1968, kdy bylo jeho srdce spoutáno v řetězech, a zvon se odmlčel na dlouhých 40 let. Díky spolku takových nadšenců a milovníku našeho zvonu se opět rozezněl v roce 2008. Od té doby zvoní pravidelně desetkrát až dvanáctkrát do roka, zejména se jedná o významné církevní, státní svátky, popřípadě dny významné pro město."

Vy tu máte také zvláštní hodiny, kdy malé ručičky ukazují minuty a velké ručičky ukazují hodiny. Proč to takhle vzniklo?

"Ty ručičky jsou prohozené z toho důvodu, že dříve, když lidé pracovali na okolních polích, potřebovali samozřejmě vědět, kolik je hodin, ale nebyly pro ně důležité minuty, pouze celé hodiny a větší ručička byla lépe vidět z větší vzdálenosti, proto byly prohozeny."

A pořád to tak ukazuje?

Skleněný model Bílé věže | Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

"Pořád to tak ukazuje. Samozřejmě se přemýšlelo nad tím, že by byly ručičky dány do správné pozice, ale nakonec zůstalo zachováno toto položení."

Máte spočítané schody, kolik jich je nahoru?

"Schodů nahoru vede 226 a vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 43 metrů. Ještě zde máme takovou jednu dominantu v samotné věži, a to je její skleněný model. Ten měří 3,6 metrů, váží jednu tunu a je složen z pěti set kusů skla. Byl sem instalován během poslední rekonstrukce v roce 2015 a byl vyhotoven skláři v Novém Boru."