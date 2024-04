V Hradci Králové stojí unikátní kostelík z východního Slovenska. Byl postavený v roce 1605

Roubený dřevěný kostelík sv. Mikuláše je překvapením v městské zástavbě. Najdete ho v Hradci Králové. Byl sem převezený v roce 1935 a hradečtí za to vděčí tehdejšímu starostovi Josefu Pilnáčkovi.

Roubený kostel sv. Mikuláše | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

"Kostel sem byl přivezený z východního Slovenska. Hradec Králové je už jeho třetím místem. Byl postavený v roce 1605 ve východoslovenské obci Habura, původně jako kostel pravoslavný a byl zasvěcený archandělu Michaelovi," přiblížila vznik kostela Lucie Nováková z hradeckého informačního centra.

Druhým místem, kam se v roce 1740 přestěhoval, byla Malá Poľana. O 19 let později přešel pod správu řecko-katolické církve a byl zasvěcen právě sv. Mikuláši. Během první světové války byl kostel poničený. Obec si vystavěla nový kamenný kostel.

Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Starosta koupil kostelík z vlastních peněz

Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Malý dřevěný kostelík tak začal postupně chátrat.

"Byla údajně podána žádost o jeho demolici. To se nelíbilo místnímu architektovi Aloisovi Matulíkovi, který ve snaze kostel zachránit, jej nabídl k dalšímu odkoupení."

Vypadá to, že se kostel nedávno renovoval, jeho spodní část je celá nová.

"Hlavní práce probíhaly mezi léty 2016 až 2019, kdy kostel dostal nové opláštění z modřínového dřeva. Opláštění, které vidíme, a jak si můžeme všimnout, na některých místech už tmavne, slouží jako ochranný plášť. Má pouze ochrannou funkci a zároveň dává kostelu tvar. Nicméně uvnitř se nachází ještě jedna menší stavba, a to je právě ta historická část. Tehdejší hradecký okrašlovací spolek s koupí kostela údajně nesouhlasil, a prohlásil, že by se raději mělo investovat například do výstavby nového dětského hřiště.

Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Nicméně právě starosta Pilnáček se záchrany kostela nechtěl vzdát, proto jeho koupi financoval z vlastních peněz. Měl dostatek peněz ze svého podnikání, vlastnil továrnu na výrobu mýdla. A odměny za vykonávání starostovského úřadu byly ukládány na zvláštní účet, a právě z toho byl poté kostel zakoupen. Tehdy vyšla celková částka včetně dopravy a dalších financí spojených s přesunem kostela na 40 tisíc československých korun."

Nejsou bohužel známá jména malířů ikon, protože to byl původně malý vesnický kostelík.

Biblické scény na trámech už složit nejdou

Foto: Markéta Kachlíková, Radio Prague International

Na trámech jsou biblické scény, například poslední večeře Páně či nápisy psané cyrilicí, staroslavanským jazykem 16. století. Jak potvrzuje Lucie Nováková, malby jsou však nekompletní.

"Je to právě z důvodu prvního přesunu, kdy si v Malé Polaně koupili kostel a využili trámy spíše jako stavební materiál, a nerespektovali to původní usazení. Trámy byly různě přeházeny, uřezány nebo úplně nahrazeny novými. Můžeme říci, že kostel, který se nacházel v Habuře a v Malé Polaně, byl zcela jiný. Opravdu si tu stavbu utvářeli podle vlastních představ. Po převozu sem do Hradce Králové byly snahy trámy zkompletovat. I během poslední rekonstrukce mezi léty 2016 až 2019 probíhaly průzkumy, vše se monitorovalo, skenovalo. Ale i kdybychom sebevíc chtěli, tak díky těm chybějícím trámům už ty obrazce nikdy nedáme dohromady v té plné podobě."

Interiér kostela sv.Mikuláše | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

Kostelík musí být asi náročné udržovat kvůli dřevomorkám a různým jiným potvůrkám.

Oltář kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové | Foto: Klára Stejskalová, Radio Prague International

"Máme tu vzduchotechniku, takže se tu udržuje přiměřená teplota, vlhkost. Probíhají tu pravidelné schůzky společně s památkáři, s restaurátory, kdy se vše kontroluje, aby v případě výskytu, se to včas podchytilo. Během rekonstrukce zde proběhla tzv. termosanace. Proces, při kterém se veškerý inventář vyklidil, aby nedošlo k jeho poškození. Celý kostel byl obalený, utěsněný, a do jeho útrob se pouštěl teplý vzduch zhruba 50 stupňů Celsia, který měl za úkol vyhubení dřevokazných škůdců."

Kostel získal i moderní hasicí zařízení, které ho má ochránit před zkázou. Podobné má jen několik dřevěných staveb ve střední Evropě. Když dvě čidla ucítí zakouření, pustí do kostelíka speciální plyn, který požár v zárodku zničí.

Dřevěný kostel patří do skupiny slovenských roubených kostelů, z nichž osm je na seznamu UNESCO. Ten hradecký na něm není, protože nestojí na původním místě.