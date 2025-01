Model NMS: ANO a Spolu ztrácí, STAN se začíná blížit k druhému místu

Volby do Poslanecké sněmovny by v lednu vyhrálo ANO, podle volebního modelu agentury NMS Market Research získalo 32,3 procenta hlasů. Druhá by byla koalice Spolu se ziskem 17,1 procenta. Pro obě uskupení jde v porovnání s prosincovým modelem o pokles. Ztrácela i SPD. Naopak Starostové, Piráti a Motoristé sobě si polepšili. Do Sněmovny by se podle modelu dostalo sedm stran a hnutí.

Pro Starosty by v lednu hlasovalo 12,4 procenta voličů. Čtvrté zůstává s odstupem SPD, kterému aktuální model přisoudil 6,9 procenta. Piráti druhý měsíc po sobě mírně rostou a nyní by ve volbách získali 6,1 procenta hlasů. Straně podle autorů průzkumu prospěla výměna ve vedení, kdy dlouholetého šéfa Ivana Bartoše vystřídal náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib.

Do Sněmovny by se dostali ještě Motoristé sobě a uskupení Stačilo! Motoristé by získali 5,9 procenta, což jej jejich dosavadní maximum v modelech NMS. Podpora Stačilo! klesla o 0,1 procentního bodu na 5,1 procenta. Názory obyvatel pro volební model sbírala agentura NMS Market Research on-line mezi 9. a 13. lednem. Výzkumu se zúčastnilo 1002 respondentů ve věku od 18 let.