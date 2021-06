Modernizace posledních úseků dálnice D1 skončí na přelomu září a října. Následovat budou dokončovací práce, ale již bez omezení dopravy. O prvním červencovém víkendu se D1 u Hvězdonic uzavře kvůli demolici nadjezdu, Ředitelství silnic a dálnic ale v této spojitosti neočekává větší dopravní komplikace, řekli ČTK ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) a generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Na D1 se aktuálně opravuje 41 kilometrů. Úsek mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi bude hotový na začátku srpna. Úseky mezi 81. a 90. kilometrem, mezi 119. a 134. kilometrem a mezi 168. a 178. kilometrem se dokončí na přelomu září a října. "Samozřejmě to znamená, zejména v letních měsících, kdy je sezona, kdy se hodně jezdí, to, že se omezí značná část řidičů a na D1 to bude podobně jako minulý rok opět patrné," řekl Havlíček. Podle Mátla pokračují práce na opravě D1 podle harmonogramu.