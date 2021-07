MPO a ČEZ uzavřely memorandum o podpoře projektu továrny na baterie pro elektromobily

V Česku by mohla být mezi roky 2026 až 2028 první továrna na baterie pro elektromobily, takzvané gigafactory. Ta by mohla stát na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov. Řekl to vicepremiér a ministr průmyslu dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ten spolu s generálním ředitelem energetické společnosti ČEZ Danielem Benešem podepsal v úterý memorandum o podpoře plánovaného projektu. Takzvaná gigafactory souvisí s plánovanou těžbou lithia v České republice. Investice v první fázi má činit přes 50 miliard korun. A projekt by měl vytvořit minimálně 2300 nových pracovních míst. Podle Havlíčka stát chce, aby v Česku vznikl minimálně jeden projekt továrny na baterie pro elektromobily. Zájem podle něj má Volkswagen, jehož součástí je i česká automobilka Škoda Auto, a korejská LG.