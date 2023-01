MPO spustilo kampaň na obnovu energetiky na Ukrajině, bude dražit mikiny z předsednictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo iniciativu na podporu obnovy energetické infrastruktury na Ukrajině, která byla zničena ruskou agresí. V crowfundigové kampani a v aukci bude nabízet asi 70 mikin z předsednictví ČR v EU podepsané politiky a dalšími známými osobnostmi. Vybrané peníze chce úřad následně použít na nákup generátorů, teplometů a dalších technologií, které následně pošle na Ukrajinu. Na tiskové konferenci to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Odhad, kolik peněz může ministerstvo vybrat, zatím nemá. "Rusko na ukrajinskou energetickou infrastrukturu opakovaně útočí raketami a drony. Jejich cílem je co nejvíce uškodit ukrajinským obyvatelům," řekl Síkela. Podle něj je v současné době zničeno přes 60 procent ukrajinské energetické infrastruktury. Více než deset milionů lidí je bez dodávek teplé vody, další část také bez elektřiny, tepla nebo pitné vody. Ministerstvo proto chce využít zájmu, který podle Síkely vzbudily v tuzemsku i v zahraničí mikiny s nápisem We will convene as many Energy Councils as necessary (Svoláme tolik energetických rad, kolik bude potřeba), které úřad vydal v souvislosti s předsednictvím Česka v Radě EU.