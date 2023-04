MPSV zvažuje úpravu příspěvku na péči

Ministerstvo práce plánuje úpravy příspěvku na péči pro postižené a seniory v domácím prostředí. Část dávky by mohla případně vyplácet registrovaným poskytovatelům péče. Uvedl to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Financování má upravit větší novela o sociálních službách, kterou má vláda podle svého legislativního plánu dostat od ministerstva práce v listopadu. Podle Jurečky by změny pak měly platit od roku 2025. Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) nesouhlasí s tím, aby se vyplácení příspěvku podmiňovalo využíváním profesionálních služeb.

"Chceme se zaměřit na změnu - řekněme - sledování kvality, která je klientovi za ty peníze poskytovaná. Bohužel se často stává, že příspěvek je pobírán, ale klient je v domácím prostředí v situaci, která je naprosto nedůstojná... Zvažujeme, do jaké míry případně nějaká část zdrojů bude adresovaná přímo na toho, kdo péči garantuje, poskytuje a bude za ni také zodpovědný. Stát dnes vyplácí finanční prostředky, není tam ale přímá zodpovědnost za kvalitu té domácí péče," uvedl ministr. Jak by mohlo řešení vypadat, zatím nepřiblížil.

Příspěvek na péči se vyplácí postiženým a seniorům podle jejich závislosti na pomoci ve čtyřech výších. Pro dospělé činí měsíčně 880, 4400, 12.800 a 19.200 korun a pro děti 3300, 6600, 13.900 a 19.200 korun. Příjemců postupně přibývá.