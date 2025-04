Mrazy zatím nadělaly ovocnářům lokální škody na meruňkách a broskvích

Víkendové ochlazení s nočními mrazy zatím nadělalo českým a moravským sadařům lokální škody na meruňkách a broskvích. Na přesnější hodnocení škod je však ještě brzy. Mrazy budou hrozit až do poloviny května. ČTK to dnes řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Loni silné mrazy přišly v týdnu po 18. dubnu a sadařům způsobily nejnižší úrodu za posledních 100 let se škodami zhruba za 1,3 miliardy korun. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha ale tvrdí, že škody na mnoha místech ČR nastaly, s vyčíslením ztrát je ale podle něho nutné počkat.

"Zda budou mít nynější mrazové škody hospodářský význam a dopad do úrody, ukážou příští dny a týdny," uvedl Ludvík. Poznamenal, že po loňské neúrodě je násada květů většiny ovocných druhů obrovská, takže prostor pro redukci květů je letos větší než obvykle. Nejcitlivější na mráz jsou nyní právě meruňky a broskve, které jsou v plném květu. Někde již meruňky dokvétají.