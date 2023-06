Muzeum Schindlerova archa v Brněnci by mělo v létě přivítat první návštěvníky

Muzeum přeživších v Brněnci na Svitavsku nazvané Schindlerova archa by mělo v létě přivítat první návštěvníky. Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera expozici připravuje v areálu bývalé textilky Vitka. Za druhé světové války byla v Brněnci továrna svitavského rodáka Oskara Schindlera, který díky výrobě zachránil asi 1200 židovských dělníků. Provizorní muzeum budou moci navštívit školy, jednotlivci i skupiny během jednorázových akcí, například k letošnímu výročí 30 let od premiéry filmu Schindlerův seznam, řekl ČTK manažer projektu Milan Šudoma.

Plánovaná stálá expozice bude cílit hlavně na středoškoláky z Česka i zahraničí, bude přizpůsobena školním osnovám v České republice, Rakousku, Maďarsku, Slovensku a Německu. Nadace chce v areálu postavit takzvaný skleněný pavilon, který by měl by sloužit zvláště vzdělávací činnosti. Některé další budovy čeká oprava. Z původního objektu, kde dělníci spali, by měla vzniknout Schindlerova archa, kde by se promítal film Schindlerův seznam režiséra Stevena Spielberga a další dokumenty či rozhovory s přímými účastníky. Další prostor by byl věnován rodině Löw-Beer, které továrna před válkou patřila a před časem ji znovu získala, a také židovské historii v Československu.