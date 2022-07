Muzeum v Kunovicích představilo opravený letoun Z-37 Čmelák, který létal v NDR

V plné kráse byl dnes návštěvníkům Leteckého muzea v Kunovicích poprvé předveden zrekonstruovaný letoun Z-37 Čmelák, který do začátku 80. let minulého století práškoval pole v tehdejší Německé demokratické republice (NDR). "Termín jsme záměrně zvolili tak, aby se kryl se sletem Čmeláků v nedalekých Luhačovicích. Díky tomu mohly stále letuschopné stroje průletem pozdravit svého zrenovovaného muzejního bratříčka," řekl ČTK ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec, podle kterého si tak představení zrekonstruovaného Čmeláka užili diváci na zemi i piloti ve vzduchu.

Restaurovaný letoun byl rekordmanem mezi klasickými Čmeláky. Ač byla životnost zemědělského letounu původně plánována na 5000 letových hodin, díky pečlivému servisu v tehdejší NDR jich tento kus strávil ve vzduchu 7280, podotkl Hrabec. Zrekonstruovaný Čmelák není letuschopný. Oprava do technického stavu, který by umožňoval jeho opětovný vzlet, by si vzhledem k počtu nalétaných hodin vyžádala několik milionů korun.