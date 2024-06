Rodný byt Bedřicha Smetany je po rekonstrukci. Je tu i klavír, na který hrál malý Bedříšek paní hraběnce

Vznikla také nová expozice, která návštěvníky seznamuje s životními osudy i nejvýznamnějšími díly známého skladatele.

Nová expozice se nachází v autentickém prostředí bytu rodiny Smetanových. | Foto: Regionální muzeum v Litomyšli

"Rodiče Bedřicha Smetany byli zaměstnáni u hraběcí rodiny Valdštejnů. Pan Smetana byl sládkem v protějším pivovaru a pan hrabě Antonín z Valdštejna, ten předposlední Valdštejn, se s ním přátelil. Zhruba v roce 1830 byl malý Bedříšek uveden do salonu hraběnky Kajetány, manželky pana hraběte Antonína, aby tam zahrál na klavír. Takže to bylo jeho první veřejné vystoupení, které sklidilo obrovský ohlas jednak u paní hraběnky, ale také u její maminky a tchýně, které tady obě trvale co by vdovy pobývaly na zámku," vypráví kastelán Petr Weiss.

Vstup do bytu se vrátil na místo, kde byl původně, tedy k průchodu do pivovaru. Dříve se vcházelo nepříliš důstojným vstupem z nádvoří zámku.

„Hudební salón“, první část expozice, nabízí hudebně-vizuální zážitek. | Foto: Regionální muzeum v Litomyšli

Příběh Bedřicha Smetany vypráví sedmiletý chlapec

První část expozice prostřednictvím animovaného filmu představuje Smetanova vrcholná díla. Návštěvníci mohou v klidu vnímat autorské multimediální dílo, obraz promítaný na tři okolní stěny i prostor zaplněný hudbou. Druhá část bytu navozuje atmosféru autentického dobového domácího prostředí. Ložnice, kde se Bedřich Smetana narodil, i přilehlý prostor jsou vybavené historickým nábytkem z období biedermeieru. V místnosti si lidé mohou poslechnout skladatelův životní příběh vyprávěný sedmiletým chlapcem.

Ložnice – právě zde se Bedřich Smetana narodil – i přilehlé prostory jsou vybaveny historickým nábytkem z období biedermeieru. | Foto: Regionální muzeum v Litomyšli

"Je tady zachován ten salón, který jsme před lety uvedli do původní podoby, to znamená, zachovalo se původní zařízení, je tam i ten klavír s pamětní destičkou na upomínku toho prvního vystoupení Smetanova. Ten klavír hraje, ale na nějaké koncertování to není, potřeboval by hlubší restaurování, aby se to dalo poslouchat."

Poprvé mohli zájemci do prostor rodného Smetanova bytu částečně nahlédnout v roce 1912. Celý byt Smetanových byl jako expozice otevřen v roce 1949 a postupně podstoupil několik úprav. Současná podoba expozice je šestá v pořadí, a vznikla k 200. výročí skladatelova narození. Bedřich Smetana se narodil v Litomyšli 2. března 1824. Jeho rodná světnice se veřejnosti otevřela o 100 let později. Skladatelova rodina byla poměrně zámožná. Otec František se vyučil sládkem a pronajímal si a provozoval pivovary, včetně toho litomyšlského.

Společnost Petrof pro expozici vyrobila atypický klavír. Není replikou dobového nástroje, jako hlavní motiv firma zvolila typickou barevnou kombinaci doby biedermeieru, černě lakované dřevo v kombinaci s přírodním světlým dřevem. Na desce nad klaviaturou je kopie Smetanova podpisu.

Z majetku Bedřicha Smetany je zde jeho psací stůl, který užíval posledních dvacet let života a komponoval u něj své skladby. | Foto: Regionální muzeum v Litomyšli