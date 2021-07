Mužská párová čtyřka si v Račicích dojela pro zlato z MS veslařů do 23 let

Párová čtyřka Daniel Nosek, Tomáš Šišma, Dalibor Neděla a Filip Zima vybojovala zlaté medaile na mistrovství světa veslařů do 23 let v Račicích. Čeští reprezentanti zvítězili v dnešním finále o více než sekundu před Itálií. Třetí skončili Nizozemci. Svěřenci trenéra Jana Navrátila se postarali o jediný medailový úspěch domácí reprezentace na šampionátu.

Česká loď byla po čtvrtině závodu třetí, ale v druhé pětistovce už se posunula do čela a na prvním místě vydržela až do cíle. Ve finiši odolala náporu Italů i Nizozemců, které na druhé a třetí příčce dělilo jen 11 setin. "Věděli jsme, že nemáme nejlepší start, tak jsme za to v prvním kilometru vzali. Je to úžasné. Je to má první medaile, moc si to užívám," řekl Neděla.