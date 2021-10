Mynář: Předávání vyznamenání bude odloženo, pokud Zeman nerozhodne jinak

Předávání státních vyznamenání bude z 28. října odloženo na pozdější termín, pokud prezident Miloš Zeman nerozhodne jinak. Na tiskovém briefingu na Pražském hradě to řekl vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář. Briefing byl opět bez dotazů novinářů. Postup Kanceláře prezidenta republiky je podle Mynáře v souladu s legislativou. Podrobnosti o zdravotním stavu Zemana podle něho sdělovat nemůže.

Pražský hrad zveřejnil video, na kterém prezident Zeman v nemocnici podepisuje za přítomnosti předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) svolání zasedání nové Sněmovny. Mynář dodal, že ho Zeman pověřil, aby připravil podpis listiny ještě před nástupem do nemocnice. Ohradil se, že by on nebo někdo jiný manipuloval nebo falšoval podpis prezidenta. Je připraven poskytnout součinnost policii.