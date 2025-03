Mýtné by se od roku 2030 mohlo rozšířit na některé krajské silnice

Na některých krajských silnicích by se po roce 2030 mohlo začít platit mýtné. Na silnicích druhé a třetí třídy by ho platily nákladní automobily a dodávky s hmotností nad 3,5 tuny. Schválila to Sněmovna v novele zákona o silniční dopravě na návrh poslance ODS Stanislava Blahy. Podle ministerstva dopravy jde o požadavek krajů, které to prosazovaly dlouhodobě. Změnu nyní dostane k posouzení Senát s celou novelou, která zavádí i další změny. Kraje se prosazením mýtného snaží omezit tranzitní nákladní dopravu na silnicích druhé a třetí třídy. Poslanec Blaha v důvodové zprávě píše, že předběžně panuje zájem zpoplatnit 3000 kilometrů silnic. O zařazení konkrétní silnice do mýtného systému bude rozhodovat ministerstvo na návrh krajů. Podle dřívějšího vyjádření generálního tajemníka Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře však opatření nejspíš nevyřeší problém krajů s nežádoucí tranzitní dopravou.