MŽP pokračuje v podpoře energetických společenství, na dotace pro ně vyčlenilo necelých 100 milionů

Ministerstvo životního prostředí připravuje novou dotační výzvu, která by měla podpořit zakládání energetických společenství. Z Národního plánu obnovy na to bylo vyčleněno 98 milionů korun. Dotace by podle ministerstva měly pomoci sdílení energie z obnovitelných zdrojů. O přidělení peněz jednotlivým žadatelům se bude rozhodovat ve dvoukolové soutěži, která bude probíhat do konce ledna.

Energetické společenství představuje způsob, kterým se spotřebitelé mohou zapojit do výroby elektřiny za použití obnovitelných zdrojů. Takzvaná komunitní energetika spočívá v tom, že lidé či instituce navzájem sdílí energii vyrobenou ve společných výrobnách. V energetických společenstvích se pak spojí spotřebitelé, kteří budou společně investovat do výroby energie. Každý ze žadatelů může díky tomuto projektu získat z dotace až 3 miliony korun.