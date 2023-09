MZV: Do systému Drozd se v létě zaregistrovalo o desítky tisíc více Čechů než loni

V letních měsících se do cestovatelského systému Drozd letos zaregistrovalo o desítky tisíc více českých turistů než loni ve stejném období. V tiskové zprávě to uvedlo ministerstvo zahraničí. Loni v červenci bylo v systému zaregistrováno 11.144 lidí, letos 31.116. V srpnu 2022 se zaregistrovalo 8066 cestovatelů do zahraničí, letos v témže měsíci 28.843. Pokud se lidé před cestou v systému Drozd registrují, může je pak ministerstvo zahraničí kontaktovat pomocí e-mailu nebo SMS zpráv, když v konkrétní destinaci dojde k mimořádné události. Občané i ministerstvo tak mohou předejít náročnému řešení některých konzulárních případů, které s sebou často nesou i zvýšené finanční náklady cestovatelů. Česká diplomacie letos poprvé Drozd, který funguje od roku 2009, výrazně propagovala. Kampaň podle marketingových odhadů zaznamenaly více než čtyři miliony lidí ve věku od 15 do 64 let, uvedl úřad. "Zvýšený zájem o registrace a Drozd jako takový zaznamenáváme každý den. Při každé krizové situaci v zahraničí, ať už to byly požáry, záplavy nebo zemětřesení, je první otázkou novinářů, kolik lidí je právě v systému Drozd registrováno. Dá se tak zjistit, kolika spoluobčanům můžeme poskytnout rychlé informace," uvedl ředitel odboru komunikace ministerstva zahraničí Karel Smékal