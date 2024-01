MZV: Korespondenční volba je levnější než přidání volebních místností v zahraničí

Zavedení korespondenční volby je nepoměrně levnější než varianta zřízení většího množství volebních místností v zahraničí. Na briefingu ministerstva zahraničí to řekl vrchní ředitel sekce právní a konzulární Martin Smolek. Problémem by podle něj bylo také získání povolení ke zřízení volebních místností od každého státu. Návrh koaličních poslanců na zavedení korespondenční volby podpořila vláda na začátku ledna, od minulého týdne ji projednává Sněmovna. Jednání doprovázejí silné obstrukce opozice. Podle kvalifikovaných odhadů ministerstva žije v cizině zhruba 600.000 českých občanů. Korespondenční volba by jim podle úřadu usnadnila především překonání geografických vzdáleností, které musí urazit, pokud chtějí volit. Vyřešila by také časové a finanční nároky spojené s účastí ve volbách, uvedl zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký. Přes 300.000 Čechů žije v evropských zemích, nejvíce v Německu nebo Velké Británii, řekl Krátký. Asi 280.000 občanů žije mimo Evropu, především ve Spojených státech nebo v Kanadě. "Je důležité sledovat vývoj počtu českých občanů v zahraničí, v posledních deseti letech rostl o necelých 50 procent," uvedl Krátký. V cizině chtějí podle něj volit například Češi pracující pro zahraniční společnosti, studenti nebo členové smíšených rodin. Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Kritici z opozice naopak mluví o možném ohrožení demokracie a o možné kolizi s ústavním pravidlem, že volby jsou tajné.

Česká republika je jednou ze čtyř zemí Evropské unie, kde není korespondenční volba ze zahraničí povolena. Kromě Česka neumožňují zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí v EU ve Francii, Chorvatsku a na Maltě, z dalších evropských zemí také na Islandu. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí přes internet.