Na Bruntálsku se opět koná technoparty, obyvatelé a chataři si stěžují na hluk

Ve Stránském, místní části Rýmařova na Bruntálsku, se opět koná několikadenní technoparty. Už třetí rok se na ni sjíždějí někdy až tisíce lidí. Vadí to místním obyvatelům a chatařům, kteří si stěžují zejména na noční hluk. Rýmařovský starosta Luděk Šimko (PRO Zdraví a Sport) dnes řekl ČTK, že město má svázané ruce, i když pořadatelé porušují vyhlášku. Majitel pozemku, farmář Miroslav Novák řekl, že hudba není extrémně hlasitá a nevadí ani jeho zvířatům. Organizátoři akce uvedli, že se hudbu v noci snaží ztišit.

Účastníci akcí jsou podle starosty ukáznění a nejsou agresivní. "Ale jde o to rušení nočního klidu. Není to jenom hudba, ale i vibrace, takové to monotónní dunění, a v noci to je samozřejmě slyšet podstatně víc. Víceméně každý den ráno se snažím kontaktovat organizátory, ať zruší, nebo přeruší akci, s tím, že to dávám na vědomí policii. To je asi všechno, co s tím můžeme dělat," řekl Šimko.

Jedna technoparty se ve Stránském uskutečnila o víkendu, další začala hned v úterý a má trvat do neděle. Loni se podobné akce zúčastnilo okolo 5500 lidí. Dnes v poledne byly na místě nanejvýš stovky účastníků, očekává se ale, že většina lidí, zejména cizinců, přijede až dnes.