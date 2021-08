Na Děčínsku se koná dětský tábor pro děti odsouzených rodičů

V Jiřetíně pod Jedlovou na Děčínsku se letos koná Andělský kemp pro děti odsouzených rodičů. Letní tábory pořádá spolek Mezinárodní vězeňské společenství pro tyto děti pět let. Na kempu jsou děti v kolektivu, který prochází stejnými nebo podobnými problémy, navíc si mohou kdykoli o svých strastech popovídat s pracovníky i s ostatními dětmi. Nejčastěji se děti potýkají s šikanou nebo se jim po rodičích stýská, řekla dnes ČTK zástupkyně ředitele spolku Žaneta Dvořáčková.

"Tento tábor je pro ně úplně zdarma. Vybíráme peníze od dárců v průběhu celého roku, aby sem mohly jet, protože ty děti by neměly šanci, rodiny nemají peníze," uvedla Dvořáčková. Pro děti jde o většinou o první místo, kde mohou mluvit i s někým dalším, kdo má rodiče také ve vězení. "Dbáme na to, aby se tu cítily v bezpečí, aby se cítily hodnotné, protože to, že mají rodiče ve vězení, neurčuje jejich hodnotu, oni nemohou za to, že se narodily do takové rodiny," uvedla zástupkyně ředitele.

Rodiny, které se potýkají s tím, že je jeden z jejích členů ve výkonu trestu, se často dostanou do finančních potíží, mnohdy se kvůli tomu nemohou dostat ani do věznice na návštěvu. Některé řeší problémy s bydlením nebo s nedostatkem jídla. S rodinami se snaží být spolek v kontaktu i po skončení kempu, nabízí třeba pomoc přes potravinovou banku.