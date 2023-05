V mateřských školách začínají zápisy, v některých městech je míst nedostatek

Mateřské školy pořádají ode dneška zápisy dětí pro příští školní rok. Můžou je mít kdykoliv až do 16. května - o přesném termínu si rozhodují ředitelé a zřizovatelé zařízení sami. Nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání od září mají všechny děti starší tří let. Pro pětileté děti je předškolní vzdělávání od roku 2017 povinné. Zápis je nezbytný i v případě, že se budou předškoláci starší pěti let vzdělávat doma nebo v dětské skupině. V takových případech je nutné, aby rodiče předškoláků své potomky na podzim do školky přivedli na přezkoušení. V některých městech a obcích je ale v současnosti míst ve školkách nedostatek. V případě, že pro děti ze spádové oblasti kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí los. Děti ukrajinských uprchlíků budou mít zápisy do školek později - konkrétně od 1. června do 15. července. Rodiče chtěli loni do některé z víc než pěti tisíc mateřských škol v Česku zapsat přes 180 tisíc dětí.