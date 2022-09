Od vzniku první mateřské školy v Čechách uplynulo 190 let

Jan Svoboda | Zdroj: Světozor, 1869/Wikimedia Commons, public domain

Tříleté až šestileté děti učil Jan Svoboda základům čtení, psaní a němčiny. Pomocí her, říkanek a zpěvu jim také nenásilnou formou vštěpoval morální zásady. O třicet let později byla založena českými Němci první Kindergarten v Praze ve Spálené ulici. Na to postupně zareagovali i čeští vlastenci. V roce 1869 byla v Praze otevřena první česká mateřská škola v prostorech kolem kostela sv. Jakuba v Praze.

Marie Riegrová-Palacká | Foto: e-Sbírky, Národní muzeum, CC BY

Vznikla z iniciativy Marie Riegrové-Palacké, české filantropky, která poslala dvě české opatrovnice (Marii Mullerovou a Barboru Ledvinkovou) do Francie, aby zde přejaly francouzský koncept předškolních institucí. Mateřská škola fungovala převážně na principu charity, na provoz přispělo město Praha a zbytek byl financovaný pomocí charitativních sbírek. Díky dárcovským příspěvkům mohl být provoz mateřské školky celodenní, děti si nemusely nosit svačiny, dostávaly zdarma jídlo a ty nejchudší i oblečení.