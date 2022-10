Na hranicích se Slovenskem budou kontrolovat i vojáci

Do kontrol na státní hranici mezi Českem a Slovenskem se ode dneška začnou zapojovat vojáci. Celkem armáda vyčlenila 320 vojáků z jednotek pozemních sil a aktivních záloh ve čtyřech rotacích po 80 členech. Část vojáků měla dnes brzy ráno v Břeclavi nástup a instruktáž, do ostrahy hranic se zapojí postupně v dalších dnech.

O dočasném obnovení kontrol rozhodla vláda kvůli rostoucí migraci hlavně syrských uprchlíků. Kontroly začaly ve čtvrtek 29. září. Původně měly trvat do soboty, tento týden ale vláda schválila jejich prodloužení o dalších dvacet dní, tedy do 28. října. Vojáci by měli působit v Jihomoravském, Zlínském i Moravskoslezském kraji, včetně zelené hranice.

Podle dostupných údajů policisté od počátku kontrol prověřili více než 226.000 lidí, odhalili přes 1700 migrantů a zajistili bezmála pět desítek převaděčů.