Na konci roku 2022 žilo v Česku legálně přes 636 tisíc Ukrajinců, předloni jich bylo 200 tisíc

Na konci loňského roku evidovala česká policie 636.282 Ukrajinců s legálním pobytem. Předloni to bylo zhruba 200.000 ukrajinských občanů, nárůst souvisí s ruskou invazí. Na bilanční tiskové konferenci to uvedli policejní prezident Martin Vondrášek a šéf cizinecké policie Milan Majer. Celkově mělo koncem roku 2022 pobytové oprávnění v Česku 1,714.262 cizinců, o rok dříve jich bylo 660.849. Majer řekl, že loňský rok byl pro cizineckou policii možná jedním z nejnáročnějších, a to právě i kvůli úkolům, které policii vyvstaly od 24. února v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině. Policisté totiž v asistenčních centrech zajišťovali registraci ukrajinských uprchlíků. Vondráček připomněl, že Ukrajinci nejprve dostávali víza k pobytu nad 90 dní tzv. za účelem strpění. Od 22. března pak Česko poskytlo občanům Ukrajiny tzv. dočasnou ochranu. Od začátku invaze do konce loňského roku se na území Česka přihlásilo k pobytu celkem 659.774 Ukrajinců, celkově dostali 473.215 víz.

Podle ministerstva vnitra Česko do dnešního dne udělilo uprchlíkům z Ukrajiny 480.804 víz dočasné ochrany, která držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce. Původně měla víza platit na rok, uprchlíci si je ale mohou prodloužit do konce března 2024.