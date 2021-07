Na Letní školu slovanských studií na UK míří letos 90 lidí z 36 zemí

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začne v sobotu tradiční čtyřtýdenní Letní škola slovanských studií. Míří na ni 90 studentů bohemistiky z 36 zemí. Kromě studia češtiny se budou seznamovat s českou kulturou a historií. Půjde o 64. ročník akce, loni se kvůli epidemii covidu-19 nekonala. Letní škola potrvá do 20. srpna. Podle ředitelky Letní školy slovanských studií Svatavy Škodové bude letošní ročník ve skromnějším režimu než v minulosti, tak aby byl bezpečný s ohledem na epidemii covidu-19. Její vývoj organizátoři nepřetržitě sledují. Účastníci se budou na covid-19 pravidelně testovat. "Přesto doufáme, že si zahraniční studenti z Prahy odvezou to, co obvykle: výrazně lepší jazykové znalosti, ale hlavně krásné vzpomínky na místa, kam by se jako turisté nepodívali, a také nové přátele," uvedla. V sobotu studenty na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy slavnostně přivítá děkan Michal Pullmann. Od pondělí jim pak program nabídne 120 hodin výuky češtiny, fonetické konzultace a workshopy. V odpoledních a večerních hodinách budou navštěvovat muzea a galerie, dívat se na české filmy nebo ochutnávat české speciality. O víkendech pojedou na výlety.

Účastníků bude letos asi o dvě pětiny méně než před dvěma roky, kdy jich do Prahy přijelo zhruba 146 ze všech světadílů. Stejně jako letos byli z 36 zemí. Nejmladším účastníkům bylo 18 let, nejstaršímu 80 let.