V Olomouci začala Letní škola slovanských studií

V Olomouci dnes začala Letní škola slovanských studií, přijela na ni stovka zájemců z celého světa. V lavicích učeben Filozofické fakulty Univerzity Palackého (UP) se tak příští měsíc budou setkávat studenti napříč generacemi z různých koutů Evropy, ale například i z Íránu, Egypta, USA, Japonska, Brazílie, Koreje či Singapuru. Do tajů českého jazyka je budou zasvěcovat lektoři z řad pedagogů filozofické fakulty, jejich absolventů či externistů. Škola má na UP dlouholetou tradici, letos jde o 37. ročník, sdělili ČTK její zástupci.

"Stočlennou skupinu budou i letos tvořit lidé rozdílných věkových kategorií. Do prostor filozofické fakulty tak dorazí například sedmasedmdesátiletý Antonio z italské Neapole, šestasedmdesátiletá Patricia z Devonu ve Velké Británii či osmnáctiletý Američan Rowan, jehož k češtině motivují rodiče, respektive matka, která z České republiky pochází," uvedla ředitelka školy Pavla Poláchová. Někteří z posluchačů se Letní školy slovanských studií, kterou pořádá Filozofická fakulta UP, podle ní účastní opakovaně.

Nejpočetnější skupinu budou letos tvořit zájemci z Polska, do Olomouce se jich česky přijede učit patnáct. Poláky následuje jedenáctičlenná skupina Francouzů a deset Němců. Zájem o Letní školu slovanských studií FF UP pravidelně mají i cizinci žijící v České republice.