Na Letních školách slovanských studií se učí česky studenti z desítek zemí světa

Pronikat do složitostí českého jazyka, seznámit se s českou literaturou, ale i s kulturou, památkami či přírodou, přijely do Česka opět stovky studentů z desítek zemí celého světa. Účastní se kurzů Letních škol slovanských studií v Brně, Praze, Olomouci či v Plzni.

Letní škola slovanských studií | Foto: Ondřej Vaňura, Český rozhlas

„Jsou to vysokoškolští studenti, kteří studují bohemistiku, na druhé straně jsou to například krajané, kteří hledají své české kořeny a jazyk svých předků. Dále jsou to třeba lidé, kteří potřebují český jazyk ke své profesi, jako například právníci, kněží a tak dále,“ vysvětlila Českému rozhlasu, co účastníky motivuje ke studiu, vedoucí Kabinetu češtiny pro cizince Masarykovy univerzity v Brně Eva Rusinová.

Na Masarykově univerzitě začal 55. ročník Mezinárodní Letní školy slovanských studií v pondělí 25. července. Letos se ho účastní 112 zájemců z 38 zemí světa.

Svatava Škodová | Foto: Eliška Kubánková, Radio Prague International

V prostorách pražského Karolina odstartoval 65. ročník Letní školy slovanských studií minulý týden. Na čtyřtýdenní kurz českého jazyka, kultury a historie, který organizuje Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, přijelo téměř 140 účastníků z 36 zemí světa.

„Pro všechny je důležitá čeština nebo česká kultura. Nechci říct čeština, protože v mnohém k nám přijíždějí lidé, kteří jsou navázáni na českou kulturu takovým způsobem, že například četli Milana Kunderu a rozhodli se, že kvůli němu budou studovat češtinu. Velmi často se setkávám s tím, že tím impulsem je Antonín Dvořák, například jeho symfonie Z Nového světa a podobně. Často přijíždějí studenti, kteří slyšeli klasickou českou hudbu, a rozhodli se, že se naučí česky,“ popsala nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas Svatava Škodová, ředitelka Letní školy slovanských studií FF UK.

Foto: Univerzita Karlova

Letos pro účastníky Letní školy připravila několik novinek. Poprvé mají studenti plně k dispozici aplikaci ProCzeFor, která slouží k nácviku výslovnosti češtiny u nerodilých mluvčích. Vyučující z Filozofické fakulty také pro Letní školu vytvořili dvě učebnice. Online učebnici ‚Klikni na to!‘, která patří mezi unikátní učební materiály využívající Český národní korpus a ‚Léto s češtinou‘, která je napsaná pro úplné začátečníky.

Ukrajinští studenti

V Olomouci začala Letní škola slovanských studií už 16. července. Přijelo na ni 120 studentů. Podle organizátorů školy je počet zájemců rekordní.

Letní škola slovanských studií | Foto: LŠSS

„Zájem o měsíční intenzivní studium češtiny na filozofické fakultě olomoucké univerzity trvá již řadu let a někteří posluchači se k nám hlásí i opakovaně. Svou roli v tom sehrává nejen kvalita naší výuky, jedinečnost místa, samotné město Olomouc, ale i další doprovodný program," uvedla ředitelka letní školy Pavla Poláchová.

Na lekcích je rekordní počet účastníků i díky tomu, že z Ukrajiny na školu zamířila čtyřicetičlenná skupina, která se tam do 14. srpna bude češtinu učit společně s dalšími zájemci. „Ukrajinští studenti, kteří se přihlásili ke studiu od září na filozofické fakultě, mají od vedení fakulty na letní školu stipendium,“ doplnila Poláchová.

Letní škola slovanských studií | Foto: Ondřej Vaňura, Český rozhlas

Nejmladším studentům olomoucké letní školy je 17 let, nejstaršími jsou devětašedesátiletí pánové z Velké Británie a Nizozemí. Přijeli ale i studenti z USA, Tchaj-wanu, Japonska, Číny či Mexika.

Letní školu slovanských studií organizuje také Západočeská univerzita v Plzni a na přelomu srpna a září ji pořádá i Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Všechny letní školy doprovází řada akcí, jako například různé workshopy, kulturní představení, filmové kluby, celodenní výlety za památkami či do přírody.