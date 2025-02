Na pražském Výstavišti dnes začíná tradiční Matějská pouť, potrvá do 21. dubna

Na pražském holešovickém Výstavišti začíná tradiční Matějská pouť, potrvá do 21. dubna. Lidé se mohou těšit na stovku domácích i zahraničních atrakcí, za nejdražší z nich zaplatí 250 korun. Ve všední dny bude vstup zdarma a o víkendech a svátcích za 30 korun. Pouť bude otevřená v pracovní dny od úterý do pátku od 12:00 do 21:00 a o víkendech a svátcích od 10:00 do 22:00.

Tradice Matějské pouti se podle Národní knihovny datuje od roku 1595. Původní poutě byly v okolí kostelíka u Hanspaulky, ale prostranství bylo malé. Stánky a kolotoče se posouvaly až k nynějšímu Vítěznému náměstí do míst, kde jsou dnes vysoké školy, a pak až k nynější stanici metra Hradčanská. Matějská se pak konala v různých pražských lokalitách a od roku 1963 zakotvila v areálu Výstaviště, tehdy nazývaném Park kultury a oddechu Julia Fučíka.