Na Výstavišti vznikl ateliér pro děti. Svá díla tu tvoří společně s umělci

Děti v ateliéru Rychta | Foto: Jitka Štichauerová, Český rozhlas

S myšlenkou vytvořit ateliérové centrum pro děti i jejich rodiče přišel Daniel Netušil, programový ředitel Výstaviště.

"Večer se ateliérová část zaměřuje na dospělé. Mohou tam být malé talk show, mohou tam být nějaké edukativní záležitosti. Chceme dát prostor i seniorům. I když je to primárně zaměřené na rodiny s dětmi, tak ten prostor mohou využít všichni."

Dřívější návštěvníci Výstviště si pamatují zahradní restauraci „U Primasů", dílo architekta Klenky z roku 1908. Domku zajímavého svou secesní výzdobou si mohli všimnout, pokud ovšem od půllitrů s pivem zvedli oči vzhůru k fasádě. Svůj gastronomický účel už před lety přestal plnit, a pak se v jeho zdech vystřídalo několik pronajímatelů.

V budově restaurace „U Primasů" dnes sídlí výtvarný ateliér | Foto: Radio Prague International

Aby získal současnou podobu a vstoupil mezi zajímavé objekty nynějšího Výstaviště Praha jako Ateliér Rychta, na tom se podílela celá řada lidí. Petr Bakoš, architekt přestavby říká, že sám má rád věci jednoduché, surové a čisté. Ateliér má primárně patřit dětem a tak jeho základní koncepcí bylo především udržet čistotu prostoru.

Foto: Jitka Štichauerová, Český rozhlas

„S tím domem se stalo jenom to, že se prostě odtud všechno vyvozilo, co tam nepatří a opravilo se, co tam zbylo. Prostory pro děti, to se dělá samo úplně. Ukázalo se potom, že když člověk respektoval to původní vzezření domu, že vlastně to bylo jednoduché."

Květina - výstava, ale i malby, na které je sahat dovoleno

Kateřina Urban Samková (uprostřed) | Foto: Jitka Štichauerová, Český rozhlas

Ateliér se otevřel výstavou „Květina", kterou společně s týmem připravila Kateřina Urban Samková. Má za sebou desetiletou zkušenost s výtvarnou Galerií pro děti a na instalacích, které jsou tady pro děti připraveny, je to znát.

Jejich dospělý doprovod bude zcela určitě překvapen, jaká vzácná umělecká díla si tady děti smějí osahat a co zajímavého se tu formou hry z oblasti výtvarného umění dozví a naučí.

„Nemalujeme s nimi obrázky, ale vytváříme projekty s umělci tak, abychom podpořili fantazii a interakci dětí. Dnešní doba tomu moc nenahrává. Ten multimediální svět a svět tabletů a telefonů je v celku dost pasivní záležitostí a dětskou fantazii potlačuje. Propojujeme současné umění s nějakou inspirací. Tady se nachází spousta interaktivních částí, ty jsou postaveny na jménech a ztvárnění děl velmi významných autorů jako jsou Vincent van Gogh, Matisse a podobně. Vždy je k tomu něco, co to dítě má zaujmout. Má tvořit a do toho obrazu vhlíží. Je to zábavné i pro rodiče, protože rodiče jdou na normální výstavu, která vlastně poskytne přehled o současné scéně ve výtvarném umění v Čechách."

Výstava „Květina" | Foto: Jitka Štichauerová, Český rozhlas

Daniel Netušil k tomu dodává:

„Budeme se snažit, aby to bylo živé celou tu dobu. Aby se děti mohly potkat s těmi autory, protože to je atraktivní, jak pro děti, které poznají osobnost toho malíře, tak i pro rodiče. Co se týká workshopů, dětských kursů a podobně, ta nabídka v Praze je obrovská, ale my máme velkou výhodu v tom areálu jako takovém. To znamená, podle počasí může jít s tím lektorem do toho plenéru, a to si myslím, že je jako zásadní přidaná hodnota tady té lokality. Že to není jen kamenný dům, kam přijdete a zavřete se do ateliéru nebo zavřete se do učebny a tam tvoříte. Naší obrovskou výhodou je ten areál a ten park, který tady máme."

Z ateliéru rovnou na hřiště

Foto: Jitka Štichauerová, Český rozhlas

Výstava „Květina" v Ateliéru Rychta si určitě své návštěvníky získá. Hned z výstavy v přízemí si mohou děti vyběhnout na hřiště s prolézačkami. Josefína Bakošová, která povede výtvarné kurzy, se už na své první žáčky těší.

"Koncept mého workshopu byl o květinách, a pak jsem se vlastně dozvěděla, že první výstava tady bude na téma „Květina". Tak jsem si říkala, že to je vlastně symbolické. Já jsem tu výstavu viděla, je překrásná a přijde mi, že ty květiny jsou teď takové důležité pro všechny. Po tom roce, kdy jsme všichni byli doma zavřeni, má člověk tendenci víc se sbližovat s přírodou."