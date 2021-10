Na Sněžce napadl první sníh nadcházející zimy

Vrchol nejvyšší české hory Sněžky do dnešního rána pokryl poprašek sněhu. Ukazují to on-line kamery na serveru humlnet. V Krkonoších jde o první sníh nadcházející zimy. Teplota k ránu na vrcholu Sněžky klesla na minus 2,7 stupně Celsia. Silný vítr zastavil horní úsek kabinové lanovky na Sněžku. Loni přišel první sníh do Krkonoš 14. října. Bylo jej však mnohem více než dnes, tehdy hřebeny zasypalo asi 15 centimetrů sněhu.

Meteorologové očekávají, že tento týden začne ve vyšších polohách sněžit, teploty budou podprůměrné. Další tři týdny budou teploty i srážky odpovídat hodnotám obvyklým pro toto období roku. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíčního výhledu počasí.