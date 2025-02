Na Šumavě loni klesla těžba kůrovcového lesa

Šumavský národní park loni vytěžil 130.000 krychlových metrů kůrovcového dřeva. Je to přibližně o 100.000 krychlových metrů méně než v roce 2023. Naznačuje to, že by mohla končit kůrovcová gradace, která na Šumavě začala v roce 2019. Loni park vytěžil celkem 205.000 krychlových metrů dřeva, meziročně o 70.000 méně. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. "Objem kůrovcových těžeb začal narůstat v roce 2019, kdy jsme na celém území národního parku ve státem spravovaných lesích vytěžili skoro 210.000 krychlových metrů dříví napadeného kůrovcem. V roce 2022 to bylo 218.000 a v roce následujícím 237.000. Loni jsme zaznamenali razantní pokles, který může být signálem konečné fáze této kůrovcové gradace," uvedl náměstek ředitele NP Šumava Jan Kozel. Šumava zažila v novodobé historii největší kůrovcovou kalamitu po orkánu Kyrill, který Česko zasáhl v lednu 2007. Následkem rozsáhlých polomů lýkožrout zasáhl odhadem 2,6 milionu krychlových metrů stromů. Přibližně 1,1 milionu dal NP Šumava vykácet, zbytek zůstal stát nebo ležet v bezzásahových územích. Loni klesl také objem stromů napadených kůrovcem na bezzázahových územích. Jde o lokality, které se nechávají přirozenému vývoji.