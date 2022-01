Na Šumavě žije podle odhadů vědců 20 až 30 vlků

Na Šumavě žije podle odhadů zoologů 20 až 30 vlků. Znamená to výrazný nárůst v porovnání s rokem 2020, kdy vědci v regionu identifikovali 13 jedinců této šelmy. Monitoringu vlka v této oblasti se věnují odborníci z České zemědělské univerzity v Praze a z národních parků Šumava a Bavorský les. ČTK to řekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Vlk se na Šumavu trvale vrátil v roce 2015. Od té doby se pravidelně pohybuje na české straně i v sousedním Bavorském lese. "Rozvoj vlčí populace v oblasti Šumavy je rychlý, avšak ne úplně překvapivý. Už v roce 2017 nám bylo jasné, že mláďata prvního šumavského páru budou hledat nová teritoria a určitě budou obsazovat volné prostory nejen na Šumavě a v Bavorském lese," uvedl zoolog NP Šumava Jan Mokrý. Divocí vlci, kteří se do České republiky přirozeně šíří z okolních států, se na Šumavě objevují už více než tři desetiletí. Populace těchto šelem ve střední Evropě narůstá a jednotlivá zvířata obsazují nová teritoria, kde nacházejí dostatek vhodných podmínek pro život. Vlk je relativně velká šelma a vlčí rodina potřebuje pro svůj život rozlehlé území, takže není předpoklad, že by se v Česku stal vyloženě početným zvířetem.