Nábytkové banky v ČR pomohly téměř 5000 lidem, kterým rozdaly 242 tun nábytku

Nábytkové banky v Česku pomohly 4799 lidem, kterým rozdaly 242 tun použitého nábytku. Do oběhu se tak znovu dostalo přes 23.800 předmětů, které by jinak skončily jako odpad. Dnes to řekly zástupkyně nábytkových bank a předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Jana Krutáková (STAN) na tiskové konferenci. V současné době mají svou krajskou nábytkovou banku Liberecký, Ústecký, Plzeňský a Středočeský kraj.

V plánu je rozšířit síť nábytkových bank do konce roku o další čtyři kraje a do roku 2027 mít nábytkovou banku v každém kraji. Ročně podle studie společnosti Cyrkl v Česku vzniká až 350.000 tun nábytkového odpadu. Vyhozený nábytek končí většinou jako odpad na skládce, jehož likvidaci platí obce a kraje.

Mezi potenciální klienty nábytkových bank patří především lidé žijící na hranici příjmové chudoby, samoživitelé, klienti sociálního bydlení či azylových domů, oběti přírodních katastrof a lidé v tíživých životních situacích.