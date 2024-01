Nábytek může sloužit dál. Místo ve sběrném dvoře může skončit v nábytkové bance

Máte doma nábytek, který už nechcete? Nemusí skončit na skládce nebo ve sběrném dvoře. V Česku už pár let fungují nábytkové banky. Ubylo ukrajinských uprchlíků, kteří by pomoc potřebovali, celkově ale žadatelů přibývá.

Ředitelka liberecké nábytkové banky Jitka Večerníková | Foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

Například liberecká nábytková banka měla předloni 440 žádostí o materiální pomoc. Loni jich už bylo bezmála 500, připomněla ředitelka banky Jitka Večerníková. Vybavení podle ní potřebují zejména nízkopříjmové rodiny nebo lidé, kteří odcházejí z ubytoven do bytů. "Loni jsme přijali 121 tun a vydali jsme 113 tun."

Nejvíc potřeba jsou tradičně postele, stoly a židle a také skříně. Zájem je také o spotřebiče, jako jsou ledničky nebo pračky, drobné vybavení a nádobí. Zejména u postelí, ale i dalšího vybavení se stává, že ho od dárců přivezou a hned putuje dál.

Nábytkové banky chtějí nábytek i opravovat a prodávat

Nábytkové banky by rády pracovaly i na opravě nábytku, který by pak mohly i prodávat. V Liberci si zatím na složité opravy troufnout nemůžou.

"Velmi drobné opravy. My nejsme ani schopni se věnovat nějakým velkým rekonstrukcím. Personálně to zatím nejsme schopni to zajistit."

V liberecké nábytkové bance chystají i dílnu na opravy | Foto: Tomáš Mařas, Český rozhlas

Loňský rok považuje ředitelka nábytkové banky Jitka Večerníková za velmi dobrý, prostory se totiž podařilo rozšířit o místnosti zrušené pošty v sousedství. Banka díky tomu získala o třetinu víc prostoru, mohla rozšířit své sklady a vytvořit zázemí pro pracovníky. Samotné přepážkové pracoviště někdejší pošty proměnili v re-use centrum, kde mohou lidé některé věci koupit, a přispět tak nábytkové bance na dopravu. Získat už se tak podle Večerníkové podařilo několik desítek tisíc korun.

Klíčovým plánem pro letošní rok je dílna, kde by bylo možné opravovat získaný nábytek.

"Pokud se nám podaří sehnat volných nějakých 80 až 100 tisíc, tak bychom byli schopni vybavit tu dílu tak, aby byla provozuschopná v tom rozsahu, jak si představujeme."

Jak pro Český rozhlas dodala ředitelka Jitka Večerníková, nábytková banka funguje v Liberci od začátku roku 2021, předloni i v souvislosti s uprchlickou krizí po začátku války na Ukrajině prošlo bankou 125 tun nábytku a vybavení pro domácnosti, dvakrát víc než o rok dřív. Nábytková banka nabídla i místa pro lidi, kteří prošli léčbou závislosti a snaží se uchytit na trhu práce.