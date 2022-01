Nábytková banka podpořila za rok 400 rodin. Zájem roste

Tomáš Valenta (vlevo) | Foto: YouTube kanál Magistrátu hl. m. Prahy

Nábytkovou banku zřídil pražský magistrát prostřednictvím své organizace Centrum sociálních služeb Praha (CSSP).

"Myslím, že ten rok byl úspěšný. Když jsme banku připravovali, tak jsme Magistrátu hlavního města Prahy slíbili podpořit 159 rodin. Povedlo se podpořit 434 potřebných domácností a sedm neziskových organizací," připomněl ředitel Nábytkové banky v Praze Tomáš Valenta.

Nábytková banka je primárně určena dvěma typům klientů.

Nábytková banka | Foto: Petr Kološ, Český rozhlas

"Za prvé jsou to lidé, kteří spolupracují s jakoukoliv neziskovou organizací na území Prahy, a dále lidé, kteří spolupracují s úřady práce. Mezi cílové skupiny tak patří maminky samoživitelky, senioři, lidé, kteří opouští ústavní zařízení nebo pěstounskou péči, máme tam nízkorozpočtové rodiny. V minulých dnech jsme například zaváželi ubytovnu Strojírenská, ze které se budou stávat sociální bytečky."

Zájem o darování je veliký. Příjem musela banka pozastavit

Zájem o darování nábytku je mezi lidmi veliký. Už podruhé musela jeho příjem Nábytková banka zastavit, dodal ředitel Tomáš Valenta.

Nábytková banka | Foto: Marie Veselá, Český rozhlas

"Přijali jsme od 1058 dárců za rok 5009 kusů bytového vybavení. Bavíme se o pouze o nábytku a elektrospotřebičích. Nově bereme i nádobí a hračky. Reagovali jsme na nabídky, které nám chodily. Dáváme je klientům jako bonus."

A jak to celé probíhá? Není to tak, že by se lidé, kteří si nábytek mohou koupit sami, rozjeli do banky, a dostali ho. Nábytek dostanou lidé prostřednictvím sociálních pracovníků, nebo úřadů práce, se kterými spolupracují. Banka nábytek nepřerozděluje.

Je tu nábytek z první republiky i nejnovější trendy

Foto: Marie Veselá, Český rozhlas

A jaký typ nábytku je v Nábytkové bance? Tomáš Valenta s úsměvem říká, že Nábytková banka je muzeum nábytku od 20. let minulého století do současnosti.

"Měli jsme tady nábytek z první republiky, máme tu nábytek z 60., 70. a 80. let. Lidé sem vozí i nábytek po roce 2001, který odráží nové trendy, které se v nábytkařině používají. Bohužel u nás máme pravidlo, že z hygienických důvodů nepřijímáme čalouněné věci."

Podle Centra sociálních služeb je v Praze přes 20 tisíc osob, které potřebují podporu při bydlení.

Foto: Marie Veselá, Český rozhlas

"Vůbec jsme nečekali, že to bude mít takový ohlas, jak ze strany podpořených klientů, tak ze strany dárců. Měli bychom se vydat cestou zlepšení a zjednodušení procesů, abychom mohli obsáhnout větší množství klientů. Byli bychom rádi, kdyby v budoucnu do pěti až deseti let byla nábytková banka minimálně v každém krajském městě, protože se ukazuje, že je to potřeba."

Podobná zařízení fungují i v dalších městech, například v Brně nebo v Liberci.