Nadace Kellnerových loni věnovala na podporu vzdělávání rekordních 159 milionů

Nadace rodiny Kellnerových The Kellner Family Foundation rozdělila loni dary v rekordní výši 159 milionů korun, v předchozích letech to bylo kolem 90 milionů korun. Nadace to sdělila v tiskové zprávě, odkazuje na zveřejněnou výroční zprávu. Pomoc mířila zejména k projektům, které se zaměřují na vzdělávání. Za 21 let věnovala rodinná nadace institucím i jednotlivcům 1,85 miliardy korun. Rodina Kellnerových ovládá investiční skupinu PPF. Hlavními příjemci podpory nadace jsou veřejné základní školy zapojené do projektu Pomáháme školám k úspěchu, gymnazisté ze školy Open Gate a čeští studenti převážně zahraničních univerzit. Nadace se aktivně zapojuje i do řešení aktuálních událostí, které ovlivňují celou společnost. V loňském roce věnovala téměř 15,5 milionu korun na projekty pomáhající s integrací ukrajinských uprchlíků do české společnosti. "Každý si zaslouží příležitost uspět. Nezáleží na tom, odkud jste, jak vypadáte nebo z jakých poměrů pocházíte. A právě na těchto hodnotách stojí naše nadace od samého počátku," uvedla v úvodním slovu výroční zprávy nadace The Kellner Family Foundation její zakladatelka a předsedkyně správní rady Renáta Kellnerová.