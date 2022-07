Národní plán: Rakovina bude do roku 2035 nejčastější příčinou úmrtí v EU

Rakovina bude podle odhadů do roku 2035 nejčastější příčinou úmrtí v EU. V ČR je v současnosti celkově druhá po nemocích srdce a cév, u lidí do 65 let první. Zkušenost s rakovinou má v tuzemsku 700.000 obyvatel. Opatření, která mají nádorům předcházet, odhalit je dříve a lépe je léčit, navrhuje Národní onkologický plán ČR 2030. Náklady na jejich splnění by mohly být až 18 miliard korun, většinu může ČR získat z evropských fondů. Na léčbu nádorů dá jen největší zdravotní pojišťovna VZP ročně téměř 17 miliard.

Každý rok je v ČR diagnostikováno 60.000 zhoubných nádorů, zhruba 28.000 lidí rakovině podlehne a léčených či vyléčených žije více než 700.000 lidí. Počty případů rostou. "Každý třetí občan České republiky v průběhu života onemocnění některým typem nádorového onemocnění," píše se v dokumentu.

Český národní plán vychází Evropského plánu boje proti rakovině, který vznikl v roce 2021. Mezi hlavní cíle patří prevence, včasný záchyt nádorů a soustředění léčby do specializovaných center. Ve výskytu nádorů celkově je ČR na 16. až 17. místě v Evropě, kolem roku 2000 patřila k nejhorším. Nejčastějšími jsou nádory prostaty, prsu, tlustého střeva a konečníku nebo plic. Nejvíc lidí v ČR umírá na rakovinu plic, poté tlustého střeva a slinivky.