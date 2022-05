Firma Sotio hlásí povzbudivé výsledky studie léku proti rakovině

Firma svá data prezentovala mimo jiné na mezinárodním onkologickém kongresu v Chicagu. Cílem je uvedení původního léku na trh, přičemž výsledky studií vzbuzují naději. Navíc je možné látku kombinovat s dalšími onkologickými léky.

Látku dostávali obtížně léčitelní pacienti

Část pacientů dostávala samostatnou látku, část v kombinaci s dalším lékem. Kombinace přípravků byla přínosná u 12 z 16 pacientů včetně těch, u nichž nezabrala předchozí léčba. Cílem studie bylo také určit správnou dávku přípravku. Je třeba říct, že pacienti v klinické studii patřili mezi nejobtížněji léčitelné.

Společnost SOTIO Biotech uzavřela smlouvu o spolupráci na klinických studiích a dodávkách se společností Merck. Do další fáze klinické studie se mají zařadit až tři stovky pacientů léčených přípravkem SOT101 v kombinaci se standardní dávkou přípravku KEYTRUDA.

Mělo by jít o pacienty v USA a vybraných evropských zemích v rámci šesti různých diagnóz, patří mezi ně například karcinom plic, prostaty či vaječníků.

Sotio zkouší i další přípravky

Do konce roku 2023 také vstoupí do fáze klinických studií tři nové přípravky, které SOTIO vyvíjí. Například SOT102 je protinádorový přípravek se schopností cíleně vybrat nádorovou buňku, navázat se na její povrch a po průniku do ní uvolnit vysoce účinné léčivo bez toho, aby došlo k poškození zdravých buněk. Tato takzvaná metoda ADC se zatím zkoušela laboratorně, nyní by měly začít první klinické testy.

Že všechny klinické studie nemusí skončit úspěchem, dokazuje pozastavení vývoje léků DCVAC na rakovinové nádory prostaty, vaječníků a plic. Léčebné výsledky nebyly přesvědčivé.