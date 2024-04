Nejúspěšnější videohra z Čech Kingdom Come: Deliverence oznámila druhý díl

Jedna z nejúspěšnějších videoher z dílny českých vývojářů Kingdom Come: Deliverance se dočká pokračování. Na svých sociálních sítích to oznámilo studio Warhorse. První díl už za dobu své existence prodal přes šest milionů kopií. Děj hry se odehrává během 15. století v českých zemích. Kritika tehdy ocenila atmosféru, příběh i realističnost středověkých reálií. Druhý díl by měl na svého předchůdce přímo navazovat a měl by nabídnout bohatší děj a stejně jako v prvním díle bude hlavní postavou syn kováře Jindřich.

První díl Kingdom Come: Deliverance vyšel 13. února 2018 a jen za první rok prodal dva miliony kopií, více než mnohé světové tituly. Hra získala mimo jiné i mnoho ocenění. Náklady na hru tehdy čítaly stovky milionů korun, což z ní učinilo jednu z nejdražších českých her v historii.