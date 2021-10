Někdejší chata pro pracovníky prezidenta slaví 30 let od zpřístupnění turistům

Oblíbená Prezidentská chata v Bedřichově v Jizerských horách oslaví v pondělí 30 let od opětovného zpřístupnění turistům. Předtím fungovala 35 let jako rekreační chata pro zaměstnance Kanceláře prezidenta republiky, do jejíž blízkosti nesměl vkročit nikdo nepovolaný a nebyla označena ani v turistických mapách. ČTK to za provozovatele Prezidentské řekla Milena Lánská.

Prezidentskou chatu s restaurací a ubytováním stejně jako další provozovatele gastro provozů zasáhla loni i letos covidová opatření a nucené uzavření. Jak uvedla za provozovatele Milena Lánská, letošní letní sezonu považuje za vydařenou, byla podle ní srovnatelná s předchozími roky. "Léto jsme měli pěkně zaplněné. Našla se sice volná místa, ale jsme se sezonou spokojení."

Prezidentská pod hřebenem Královky patří mezi nejstarší dochované chaty v Jizerských horách, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Už její výstavba vzbudila velký rozruch, na oslavu spojenou s položením základního kamene přišlo v červnu 1928 zhruba 13.000 lidí. Otevřená byla o rok později, v červnu 1929.