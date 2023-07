České turistické značky se nově objeví i v Mongolsku

Spolupráci s Klubem českých turistů (KČT) iniciovalo Velvyslanectví České republiky v Mongolsku. Jak řekl český velvyslanec Jan Vytopil, v Mongolsku prudce roste zájem o pěší turistiku. Není tu však žádný jednotný systém značení. Navíc Mongolsko letos zrušilo víza pro řadu zemí včetně Česka a turistické značky tak mohou provést mongolskou přírodou i cestovatele ze zahraničí. Mimochodem, velvyslanec Vytopil stál také u zahájení značení stezek i na Filipínách.

Se školením pomohou v Mongolsku studenti Mendelovy univerzity

Do školení se zapojí také studenti Mendelovy univerzity v Brně, připomněl v České televizi Pavel Přílepek, předseda Rady značení KČT.

České turistické značení v Mongolsku | Foto: Jan Vytopil, Klub českých turistů

"Navázali jsme další spolupráci s Mendelovou univerzitou. Připravujeme teď krátký systém školení pro studenty, aby se seznámili s tím modelem a metodikou značení a je připravována akce, kdy by měli studenti někdy v září jet do Mongolska a pomáhat tam značit nové trasy a zaškolit místní lidi v systému značení, aby si už mohli další trasy značit sami."



Skutečnost, že mongolská strana zvolila právě systém značení Klubu českých turistů, je potvrzením kvality systému. Je jednoduchý a srozumitelný.

První značená trasa u nás vznikla už v roce 1889, a vedla ze Štěchovic ke Svatojánským proudům. Díky vzniku přehrad se však nedochovala. Jak dodal v České televizi Pavel Přílepek, také v Mongolsku budou značky v tradičních barvách - modré, červené, zelené a žluté.

"I v cizině používáme stejný systém, jako je u nás, to znamená ty čtyři barvy. Snažíme se třeba v Rumunsku instalovat směrovky, které znáte z našich tras po českém území. Podobně byly vyznačeny trasy i v Chorvatsku na ostrově Krk kolem Bašky, kde se o trasy starají místní organizace."

Například v rumunském Banátu už je označeno přes 200 kilometrů turistických tras. Spojují mimo jiné všechny zdejší české vesnice. Díky podpoře ministerstva zahraničí se značí nové trasy a udržují stávající.

Značky se v Česku obnovují každé tři roky

Například V Česku se značky obnovují každé tři roky. Stará se o to 1860 dobrovolníků a další přichází. Ti musí projít školením. Učí se přímo v terénu. Nakonec je čeká ještě školení a test. Na Berounsku výcvik absolvovali manželé Eva a Petr Kuncovi.

Foto: Radio Prague International

"Už jsme šli do důchodu. Léta jsme v turistickém klubu a léta chodíme, tak jsme si řekli, že to je pomoc, kterou bychom mohli pro turistiku udělat."

"Když podle značek tolik let chodíme, tak je dobré to nějak vrátit," doplňuje Petr Kunc.

Práce to není jednoduchá. Mezi vybavení značkařů třeba patří i pilka, kterou odřezávají překážející větve, nebo kartáč na škrábání kůry a samozřejmě barvy. Mnozí si myslí, že udělají spoustu značek, ale není to pravda, podotýká další účastník školení Jiří Barchánek.

Foto: Radio Prague International

"Nás to zajímalo spíš z toho hlediska, že třeba uvidíme nějaké nové trasy, když hodně chodíme. My jsme si mysleli, že když má člověk šablonu a sprej, flákne to tam, a udělá třeba 100 až 200 značek za den. Ale touhle rychlostí je to tak možná 20 za den."

Velký zájem o značení tras mají obyvatelé velkých měst, Prahy či Brna. Nejspolehlivější značkaři jsou podle Klubu českých turistů lidé kolem 65 let.