Německá ministryně vnitra: Žádný německý politik nechce stálé kontroly s ČR

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová i přes silný migrační tlak nadále odmítá obnovit stálé hraniční kontroly s Českou republikou a Polskem. Na tiskové konferenci navíc prohlásila, že obnovení trvalé ostrahy hranic s Českem nyní nepožaduje žádný německý politik. "V tuto chvíli neznám žádného politika, který by požadoval stacionární kontroly s Českem. Vím jen, že někteří politici v Braniborsku by rádi chtěli mít stacionární kontroly s Polskem," řekla Faeserová. Požadavky na obnovení kontrol s Polskem zaznívají také ze Saska, tento měsíc takovou žádost vyslovil šéf východosaského okresu Görlitz (Zhořelec) na pomezí s Českem a Polskem Stephan Meyer, za kterého se postavil saský premiér Michael Kretschmer. Německá spolková policie za prvních šest měsíců tohoto roku eviduje v Sasku na 10.000 případů nelegálního vstupu žadatelů o azyl. Celkově pak z Česka do Německa ilegálně přišlo v první polovině roku 4551 lidí. Migrační proud podle policie v posledních týdnech zesílil. Z velké části jde o občany Sýrie, Afghánistánu a Turecka, kteří do Německa míří po takzvané balkánské trase, a v čím dál větší míře opět také z Běloruska.