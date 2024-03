Nespokojení zemědělci protestovali v Praze, podle premiéra je to vydírání

V Praze ve čtvrtek protestovali nespokojení farmáři. Jízdou kolem Letné a následnou demonstrací před úřadem vlády chtěli dát najevo, že vláda podle nich neřeší jejich problémy. Na traktorech měli české vlajky a transparenty s nápisy jako "Už toho máme dost", "Chceme rovné podmínky", "Zachraňme českou půdu" nebo "Zastavme likvidaci českého zemědělství". Policisté museli zasahovat před úřadem vlády, kde jeden ze zemědělců vysypal na vozovku a tramvajové koleje hnůj, který zablokoval dopravu. Policie řidiče zajistila. Protestní akci svolali představitelé Agrární komory ČR a Zemědělského svazu. Prezident Agrární komory Jan Doležal a předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha na demonstraci zopakovali, že vláda nehájí zájmy českých zemědělců a neplní své sliby. Tuzemské zemědělství se podle nich nachází v kritickém stavu a farmáři už nemají kam ustupovat. Doležal i Pýcha se opět postavili proti levnému dovozu ze třetích zemí, a to především obilí z Ukrajiny. Roste podle nich ale také import obilovin a olejnin z Ruska. Proti dovozu ze zemí, které nemusí splňovat stejné podmínky jako ty v Evropské unii, je potřeba zemědělce bránit, protože jinak ztrácejí svou konkurenceschopnost, uvedli. Vláda podle Doležala a Pýchy dále zhoršila situaci zemědělců tím, že zvýšila daň z nemovitosti nebo sociální pojištění. Není také pravda, že se snaží snižovat byrokratickou zátěž, ta naopak roste, řekli. Pýcha uvedl, že zemědělci bojují o svou existenci a za svou práci nedostávají adekvátně zaplaceno. Mezi demonstrující přišel také ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Lidé na něj pískali a pokřikovali Demisi nebo Výborný do hnoje. Ministr demonstrujícím zopakoval, že vláda letos přidá peníze na životní pohodu zvířat a příští rok podpoří dvěma miliardami korun zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění u zaměstnanců. Demonstrace byla poměrně klidná, po jejím skončení zemědělci se svou technikou začali z Prahy odjíždět.

Fiala: Vláda nebude ustupovat vydírání

Vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) tlaku zemědělců ustupovat nebude. Jejich dnešní protest označil za vydírání. Novinářům v Hradci Králové, kde zahajoval stavbu kampusu Univerzity Karlovy, premiér řekl, že se zemědělci je vláda připravena jednat, ale u jednacího stolu. Zemědělský sektor má podle premiéra rekordní zisky. "Nemíním, a říkám to znovu za sebe i za vládu, ustupovat tlaku, vydírání, blokování ulic, omezování života lidí, jak to dnes vidíme v Praze," řekl premiér. Pod tlakem a na základě omezování života lidí vláda podle něj jednat nemůže. Dnešní protestní jízdu traktorů v Praze označil za "přehlídku krásných nových strojů, které svědčí o tom, že situace (v zemědělství) není tak tragická". Uvedl, že zemědělský sektor má rekordní zisky. V roce 2021 byl zisk sektoru podle Fialy devět miliard korun, v roce 2022 to bylo 22 miliard korun a loni téměř devět miliard korun. Do zemědělství jdou podle něj z evropských a národních zdrojů desítky miliard korun.

Česko stejně jako další státy Evropy zažívá protesty zemědělců opakovaně. Někteří z nich demonstrovali 19. února před ministerstvem zemědělství v Praze a protestní jízdou se stovkami traktorů částečně zablokovali magistrálu. Agrární komora a Zemědělský svaz se ale od této akce distancovaly, místo toho se podílely na evropském protestu 22. února proti byrokracii a ekologickým požadavkům v zemědělství či dovozu ze zemí mimo Evropskou unii. Stovky traktorů tehdy zpomalovaly dopravu na hlavních silnicích a u hraničních přechodů.